Kubilay sorusu Bensu Soral'ı kaçırdı!

2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Hakan Baş ile yaşadıkları krizle gündeme gelen Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, üç yıllık eşi Hakan Baş ile boşanacakları iddiaları hakkında konuştu.