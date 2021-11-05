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Kubilay sorusu Bensu Soral'ı kaçırdı!
İş insanı eşi Hakan Baş ile boşanacakları konuşulan Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Güzel oyuncu evliliğiyle ilgili konuşurken, Arnavutköy'de görüntülenen Hakan Baş ise kaçamak cevaplar verdi.
2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Hakan Baş ile yaşadıkları krizle gündeme gelen Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, üç yıllık eşi Hakan Baş ile boşanacakları iddiaları hakkında konuştu.
2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Hakan Baş ile yaşadıkları krizle gündeme gelen Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, üç yıllık eşi Hakan Baş ile boşanacakları iddiaları hakkında konuştu.