Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in hapsi isteniyor!

Oyuncu Kubilay Aka’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Uyurken fotoğraf paylaşma davasında son dakika... Ünlü oyuncu da sevgilisi de hapis cezası ile yargılanıyor!

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Kubilay Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

"SEN DE ARTIK YAŞAMAYACAKSIN"

Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasında sular durulmuyor... Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, "Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın" mesajı atıp tehdit etti.