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Kubilay Aka, 'Çok Güzel Hareketler 2'ye konuk oluyor

16 Ekim 2021 Cumartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 12:42

'Çok Güzel Hareketler 2', birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle her pazartesi akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.


Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı, Kanal D’nin sevilen programı 'Çok Güzel Hareketler 2', birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle her pazartesi akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler 2'nin bu hafta ekrana gelecek olan bölümüne Kubilay Aka konuk oluyor. Genç oyuncu, yer aldığı 'İçimdeki Esnaf Taksici' skecindeki performansıyla seyirci karşısında olacak ve kahkahalar havada uçuşacak.
 
Geçtiğimiz günlerde kimseden özür dilemediğini söyleyen Aka, sosyal medyada bu konu ile gündem olmuştu. Eleştirilere, Çok Güzel Hareketler 2'de esprili bir dille yanıt veren oyuncu, canlandırdığı skeçte defalarca özür diledi. Skeçte süper şoför karakteriyle izleyeceğimiz Kubilay Aka, özür dileyemediği için de ayrıca özür dilediğini seyircinin kahkahaları arasında dile getirdi.
 
Çok Güzel Hareketler 2 programı, yeni bölümüyle 18 Ekim Pazartesi günü Kanal D’de.
 

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