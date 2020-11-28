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Kubat kendini eve kapattı! '6 aydır resim yapıyorum'
Şarkıcı Kubat, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programına konuk oldu. 46 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 nedeniyle evden çıkmadığını söyledi.
Kubat, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını belirterek, "Dışarı çıkmıyoruz, böylece kendimizi korumaya çalışıyoruz. Evde kendimi resme verdim, resim yapıyorum. 5-6 aydır tuvalin karşısındayım” dedi.