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Kubat kendini eve kapattı! '6 aydır resim yapıyorum'

Şarkıcı Kubat, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programına konuk oldu. 46 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 nedeniyle evden çıkmadığını söyledi.

Kubat kendini eve kapattı! '6 aydır resim yapıyorum' Kubat, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını belirterek, "Dışarı çıkmıyoruz, böylece kendimizi korumaya çalışıyoruz. Evde kendimi resme verdim, resim yapıyorum. 5-6 aydır tuvalin karşısındayım” dedi.
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