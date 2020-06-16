Kuaförüm sensin jüri üyeleri kim? Kuaförüm sensin yeni jürisi Bülent Ersoy mu?

Kuaförüm Sensin, yeni haftayla başladı. Uzun bir aradan sonra Diva Bülent Ersoy, ilk kez bir öğle kuşağı programında izleyenlerin karşısına çıktı. Aylık 3 milyon TL'ye imza atan Bülent Ersoy, Işıl Reçber Seçkin Süngüç ile birlikte jüride yer almaya başladı. Diğer jüri üyelerinin aksine özel bir tahtta oturan Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'deki tarzıyla da dikkatleri çekti.

Show TV'de yayınlanan ve Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'de jüri değişikliği yaşandı. Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda ekranlara geri döndü. Uzun bir aradan sonra ekranlarda olan Diva, ilk kez bir öğle kuşağı programında sevenleriyle buluştu. Bülent Ersoy'la birlikte programın diğer yeni jürileri ise Işıl Reçber ile ünlülerin kuaförü olarak bilinen Seçkin Süngüç oldu.

Çalışmalarıyla Diva Bülent Ersoy’un karşısına çıkmak tüm yarışmacıları heyecanlandırdı. Ersoy yarışmadaki saç stili ve şık kostümüyle de göz kamaştırdı.Yeni jüri üyeli Kuaförüm Sensin yarışmasının ilk gününe Bülent Ersoy'un tahtı andıran koltuğu damga vurdu.

Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç için normal koltuklar kullanılırken Bülent Ersoy'a özel bir makam hazırlandı.

Şarkıcı Bülent Ersoy programda hem makyaj hem moda hem de saç eleştirileri yaptı.

SEÇKİN SÜNGÜÇ KİMDİR?



Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç 14 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

15 yıldır sektörde olan Seçkin Süngüç, Türk isimlerin yanı sıra Bar Rafaeli, Jessica Stam gibi dünyaca ünlü yabancı modellerle de çalıştı.

Seçkin Süngüç ilk kez İstanbul/Taksim’de bir kozmetik firmasında make-up dünyasına adım attı. Burada ki 5 yıllık tecrübesinde make-up artist, event team makeup görev aldı. İstanbul Fashion Week, Fashionable, editoryal çekimler, imaj çekimleri, dergi, defile, klip, reklam ve katalog çekimleri sırasında birçok yerli ve yabancı ünlü isimle tanıştı.

Bir röportajında çocukluğundan bu yana müzikle ilgili olduğunu ifade eden Seçkin Süngüç, 2017 yılında "Yokuş" isimli tekli ile müzik hayatına da giriş yaptı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı yer almış ve sanatçı Simge de klipte yer aldı.