Kuaförler ve berberler açıldı mı? Pazartesi kuaförler ve berberler açılacak mı? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi!

Milyonları ilgilendiriyor. Resmen belli oldu ve tek tek açıklandı. Koronavirüs nedeniyle tam kapanma sürecine giren Türkiye 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir başlangıç yapıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme sürecine ilişkin yeni genelgesini yayınladı ve 81 il valiliğine gönderdi. Yeni dönemde sokağa çıkma yasağı kapsamı, hafta içi sokağa çıkma saatleri, hafta sonu yasakları ile açılacak iş yerleri ile ilgili detaylar netleşti. 17 gün süren tam kapanma döneminde kapalı olan kuaförler ve berberlerin açılıp açılmayacağı da merak ediliyordu. Peki, Kuaförler ve berberler açıldı mı? Pazartesi kuaförler ve berberler açılacak mı? Kuaförler ve berberler ne zaman açılıyor? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ile ilgili merak edilenler...

Türkiye Pazartesi gününden itibaren yeni bir döneme başlıyor: "Kademeli Normalleşme Dönemi". 17 gün hsüren tam kapanmada milyonlar normalleşme sürecinin nasıl olacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayımladı ve 81 il valiliğine gönderdi. Bakanlık 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar uygulamada kalacak kademeli normalleşme genelgesinde sokağa çıkma yasakları, kısıtlama saatlerinin kapsamını ve hizmet verecek iş yerlerini tek tek açıkladı. Tam kapanma süresince kapalı olan kuaförler ve berberlerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kuaförler ve berberler açıldı mı? Pazartesi kuaförler ve berberler açılacak mı? Kuaförler ve berberler ne zaman açılıyor? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ile ilgili merak edilenler...

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇILDI MI?

Yeni normalleşme ile beraber kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'ne göre, 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Berber ve kuaförlerin bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kademeli normalleşme sürecinde kuaför ve berberler açılacağı kuaför ve berber çalışma saatleri tıpkı kısmi normalleşme sürecinde olduğu gibi saat 09.00 - 17.00 olarak hizmet vereceği ancak hafta sonları kapalı olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Mesleki odalardan gelecek açıklamalar ve İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili ayrıca açıklama yapması bekleniyor.