Kuaförler ve berberler açık mı 17 Mayıs? Bugün kademeli normalleşmeyle kuaför, berber ve güzellik salonları kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık?

Kuaförler açıldı mı, saat kaçta açılıyor? Kademeli normalleşme ile güzellik salonları, kuaförler ve berberler açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla hizmet verecek işyerleri ve kurumları açıkladı. Hizmet verecek işlerinin açıklanmasıyla gözler tam kapanma boyunca hizmet veremeyen kuaförler, güzellik merkezleri ve berberlere çevrildi.

Kuaför, güzellik merkezleri, berberler hakkındaki aramalar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelgeyle arttı. Tam kapanma sürecinde hizmet veremeyen kuaför, berber ve güzellik salonları kademeli normalleşmeyle beraber açık mı, merak ediliyor. Vaka sayıları istenilen seviyeye düşmediğinden bazı kısıtlamalar devam edecek. Peki, Kuaförler açık mı 17 Mayıs, kuaförler kaçta açılıyor? Kuaförler bugün kaça kadar açık?

KUAFÖRLER AÇIK MI?

Berber ve kuaförler hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

"Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Bakanlığın yayımladığı genelgede kısıtlama saatleri yer aldı. Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.