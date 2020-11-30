Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni koronavirüs tedbirlerini devreye almıştı. Yeni koronavirüs önlemlerinin ikinci haftasında salgının seyri takip edilecek. Bu hafta koronavirüs için alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak yeni tedbirler bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni önlemlerin gelebileceğini işaret etmişti. Kabine toplantısından çıkacak yeni kararlar beklenirken pek çok kişi de Kuaförler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler kapatılacak mı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Koronavirüste yaşanan vaka artışları nedeniyle geçtiğimiz hafta Kabine toplantısından yeni koronavirüs önlemleri ile ilgili kararlar çıkmıştı. Salgının seyrinin takip edileceği 15 günün sonunda koronavirüs ile ilgili önlemlerin yeterli olmaması durumunda yeni kararların alınacağının da işareti verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini görüyoruz" demişti. Erdoğan, yeni tedbirlerin artarak devamının kaçınılmaz hale geldiğini belirterek sıkı tedbirlerin alınacağının sinyalini vermişti. Yeni tedbirlerin ne olacağını merak edilirken pek çok kişi de Kuaförler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler kapatılacak mı? sorularını sorguluyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirlere de değinen Erdoğan kuralların uyulmadığını işaret ederek yeni tebirlerin geleceğinin de sinyalini verdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün toplanacak. Koronavirüsün seyrinin iki haftalık seyrinin detaylandırılacağı toplantıdan yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

KUAFÖRLER KAPANACAK MI? KUAFÖRLER VE BERBERLER KAPATILACAK MI?

Kuaförler ve berberler İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kurallara göre çalışmalarına devam ediyor.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı , makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığı sürekli denetleniyor.

Koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayında alınan tedbirler gereği ilk olarak kuaförler ve berberler kapatılmıştı. Vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süre ile durdurulmuştu.

Bu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin birinci gündemi olacak. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili konu başlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yapması bekleniyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haftaiçi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde bulunuyor.