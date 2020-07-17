Kuaföre giderken nelere dikkat etmeliyiz?

Covid 19'u birçok iş gibi kuaförleri de çok etkiledi. Kuaförler için yeni dönem başladı. Bu süreçte kuaförler ne gibi önlemler aldı? Kuaförlere giderken nelere dikkat etmeliyiz?

Pandemi sebebiyle birçok kişi kuaföre gitmeye çekiniyor. Kuaförlere randevu sistemi getirildi. Sağlık Bakanlığı rehberine göre kuaförlerde konuşmak bile yasak.

Kuaför Selçuk Sümer, yeni dönemi, ne gibi önlemler aldığını anlattı. Sümer şunları söyledi:

Covid 19’dan önce de üst düzey hijyene çok önem veriyordum şimdi ilaveten tamamen her ürünümüz kişiye özel kullanılıyor. Girişten itibaren hijyen noktalarımız var ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz müşterilerimiz birer koltuk boşluk bırakarak oturuyorlar ve rahatlıkla işlemlerini yaptırıyorlar. Dünyaca zor bir süreçten geçiyoruz tedirginliklerini anlayabiliyorum. Her bir müşterimizden sonra koltuk ve tezgâhlarımız alkol ile dezenfekte ediliyor ve sıcak buhar ile temizleniyor. Tek kullanımlık kişisel ürünler ile hizmetlerini alıyorlar. Bu önlemlere rağmen yine de tedirginlik yaşayan müşterilerimiz için seyyar tezgahlarla bahçede hizmet verebiliyoruz. Randevu sistemine geçtik. Bu süreçte kuaföre gelemeyen, korkan müşterilere yeterli önlemleri aldıklarını düşündükleri kuaför salonlarını tercih edebilirler basta kendi sağlığımızı üst düzeyde korumaya çalışıyoruz ki müşterilerimize de güvenle hizmet verebilelim.”