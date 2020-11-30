Kuaför ve berberler kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı yeni tedbirleri sıraladı!

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz" diyerek, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." açıklamasında bulundu. Peki kuaför ve berberler kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Hafta içi ve hafta sonu sokak kısıtlaması olacağını söyleyen Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

KUAFÖR VE BERBERLER KAPANACAK MI?

Yeni tedbirlerin konuşulduğu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, kuaför, berber ve güzellik salonları kapanmayacak. Berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olacak.