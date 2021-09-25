Kuaför, berber, terzi... Yüz binlerce esnafa vergi müjdesi

Yüzbinlerce esnafa vergi müjdesi. AK Parti'nin hazırladığı, vergi sistemini basitleştirip vatandaşın hayatını kolaylaştıracak paketin yeni detayları ortaya çıktı. Pandemi ile birlikte oldukça popüler hale gelen karavan turizminin teşviki için vergi indirimi, internet üzerinden ders vermek dahil çeşitli yollarla para kazananların yüzde 15 vergilendirilmesi gündemde. Ayrıca kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak.

AK Parti grubu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet küçük esnafın vergi ödemesini düzenleyen ve yaklaşık 60 maddeden oluşan vergi paketi ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

VATANDAŞIN HAYATI KOLAYLAŞACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; vergi ödemelerinde bürokrasi sadeleştirilecek ve azaltılacak. Böylece vatandaşın hayatı kolaylaştırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak.

VERGİ MAHREMETİYİ İHLALE CEZA

Bu sistem içinde devyet yazılımlar için özel sektörden hizmet alımı yapılacak. Hizmet alımı yapılırken vergi mahremiyetinin korunmasına dönük önlemler alınacak. Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.

KARAVAN TURİZMİNE DESTEK

Pandemi ile birlikte karavan turizminde önemli bir artış oldu. Karavan turizminin daha da yaygınlaştırılıp ekonomiye katkı sağlaması için düzenleme yapılacak. Karavana dönüştürülen araçların vergileri indirilecek. Üst model araçlara yüksek vergiler ödeniyor. Bunlara karavana dönüştürülürse vergiler de düşmüş olacak. Yerli üretim araçlardan karavana dönüştürülenlerin ayrıca desteklenmesi üzerinde de duruluyor.

İNTERNETE YÜZDE 15 VERGİ

Youtuber'lar başta olmak üzere internet üzerinde ders vererek ya da başka yöntemler ile gelir elde eden herkes yüzde 15'lik vergi ödeyecek. Sadece Google yıllık 2-3 milyar lira bu kişilere reklamlar için para ödüyor. Youtube ve diğer mecralar dikkate alındığında rakamlar çok ciddi boyutlara ulaşıyor.

YURTDIŞINA KOLAYLIK

Yurtdışında yaşayan vatandaşların vergi işlemlerinde kendisine verilmesi gereken belgelerin bakanlık bakanlık dolaşıp aylarca beklemesine gerek kalmayacak. Vergi daireleri bilgileri direk ilgili konsolosluğa gönderebilecek.

ÖZ SERMAYE TEŞVİĞİ

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda öz sermayesini arttıranlarda bazı vergi teşvikleri verilecek.

AMORTİSMAN VE TAŞINMAZLAR

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme yapmasının yolu açılıyor. Yeniden yapılandırma paketleri kapsamında bir defaya mahsus olarak verilen bu hakkın paket ile birlikte sürekli hale gelmesi planlanıyor.