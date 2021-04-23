Kuaför, berber, terzi... Esnafa müjde! Muaf sayılacaklar

Esnafa büyük müjde. Muaf sayılacaklar. Açıklanan reform paketine göre berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi basit usulde vergilendirilen 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak ve beyanname verme yükümlülükleri olmayacak. Bu vergi muafiyetine 2021 kazançlarıyla başlanacak.

Kurumlar Vergisi oranını 2021 için yüzde 20’den yüzde 25’e yükselten kanun Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenlemenin ise önümüzdeki yıl başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Ücretsiz izin desteği

Buna göre, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu oranlar, 1 Temmuz ’dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak’tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere geçerli olacak.

Kanunla, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi. Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor , eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek. ÖTV Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu mallar komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek. Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacak. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

2022’de

Tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenlemenin ise yıl sonunda yasalaşması, 2022 başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. 2021 kazançlarıyla başlayacak olan istisna uygulamasının, kalıcı olarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapan avantajlı

Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kazançları için yüzde 25’e, 2022 yılı kazançları için de yüzde 23’e çıkarılmasını şöyle değerlendirdi:

“2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Kurumlar Vergisi’nden 2021 yılı için 112 milyar lira, 2022 yılı için ise 128 milyar lira civarında gelir elde edilmesi planlanıyorken, yeni vergi artışı 2021 yılında yaklaşık 5.5 milyar lira, 2022 yılında ise yaklaşık 4 milyar lira ilave gelir artışı yaratacak. Vergi artışının birçok firmaya ilave yük yaratacağı kaçınılmaz olmakla birlikte, bu artışla sağlayacağı faydayı artıran firma ve faaliyet dalları da bulunuyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Sınai mülkiyet haklarından kazanç elde edenler (patent ve faydalı model), serbest bölge kazançları, teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezi olan işletmeler, girişim sermayesi fonlarına yatırım yapanlar.

Kurumlar Vergisi’nden istisna veya indirim hakkına sahip oldukları için, getirilen vergi artışı, bu işletmelerin sağlayacağı vergi faydasını artıracak. Genel olarak Ar-Ge ve teknolojiye dayalı kazanç ve harcamalar ile sınai mülkiyetin öneminin ve değerinin giderek arttığını görüyoruz.”

750 milyonluk muafiyet

Reform paketi ile birlikte küçük esnefa vergi muafiyeti getirildiğini de hatırlatan Necmi Ulus, bu konuda da şunları söyledi: “Açıklanan reform paketine göre berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi basit usulde vergilendirilen 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak ve beyanname verme yükümlülükleri olmayacak. Bu vergi muafiyetine 2021 kazançlarıyla başlanacak. Bu vergi muafiyeti ile birlikte küçük esnaftan alınmayacak vergi yaklaşık 750 milyon TL civarında olacak.”