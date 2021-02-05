05 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.535 0.09 EURO 8,5480 -0.03
USD 7,1370 0.02 ALTIN 411,720 -2.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ku Klux Klan örgütüyle bağlantılı internet sitesi hacklendi

DHA |  05 Şubat 2021 Cuma - 1:52 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 1:52

İsrail'de bilgisayar korsanları, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütüyle bağlantılı gruba ait internet sitesini ele geçirerek grup üyelerinin bilgilerini paylaştı.


Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, kendilerini "Hayalim  Almonim" (Meçhul Askerler) olarak adlandıran bir grup İsrailli bilgisayar  korsanı, KKK örgütüyle ilişkili "KKK Vatansever Tugay Şövalyeleri" isimli gruba  ait internet sitesini ele geçirdi.
 
İsrailli hackerler, sitenin ana sayfasında "mutlu şabatlar, iyi  geceler beyaz gurur", "mazlum tüm insanlarla Yahudi dayanışması, bir daha asla"  yazılı mesajlar paylaştı.
 
Ayrıca, "Ku Klux Klan Vatansever Tugay Şövalyeleri'nin" sözde  liderinin de aralarında bulunduğu bazı grup üyelerinin kimlik bilgileri,  adresleri ve fotoğrafları da yayımlandı.
 
  
 

ETİKETLER

İsrail ABD Ku Klux Klan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.