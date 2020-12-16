KTÜ Rektörü hastaneye kaldırıldı! Evinde korona tedavisi görüyordu!

Trabzon’da koronavirüse yakalanan ve evinde olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın rahatsızlığının artması nedeniyle tedavisine hastanede devam edilecek.

Geçen hafta covid-19 semptomları görülmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı evinde karantinaya alındı. Tedavisi evde süren Prof. Dr. Çuvalcı'nın ateşinin düşmemesi ve akciğer tutulumu yaşaması nedeniyle KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürüldü.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Rektör Çuvalcı'nın genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tekinbaş, "Rektörümüzün tedavisi evinde yapılıyordu ancak ateşinin düşmemesi ve zaman zaman akciğer tutulumu yaşaması nedeniyle tedavisini hastanemizde sürdüreceğiz. Yüksek ateş iştahsızlık yapıyordu, hastanede tedaviyi uygun bulduk. Genel durumu iyi, solunum sıkıntısı yok. Rektörümüzün tedavisi serviste yapılıyor. Yoğun bakımda hepa filstasyon olduğu için kendisini yoğun bakıma almayı düşünüyoruz" dedi.