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KTÜ Farabi Hastanesine 70 personel alınacak

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 18:43

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 70 sözleşmeli personel alınacak.


KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi  Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 49 hemşire, 9 sağlık teknikeri, 9 röntgen  teknisyeni, 2 laborant, 1 de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 70  personel alınacak.
 
Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın,  Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Önlisans 2018 KPSS (B) grubu  sınavı (KPSS93), Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas  alınarak sıralamayla alım yapılacak.
 
Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 14  Eylül 2020 tarihine kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının  "personelilan.ktu.edu.tr" internet adresinden online yapılabileceği  kaydedildi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel Farabi Hastanesi
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