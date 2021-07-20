Kronik hastalıklarda verilen destek ilaç değerinde!

Kronik hastalıkları olanlar hayatın büyük bir bölümünü bu hastalıkla geçiriyor. Hastalığın getirdiği tedavilerle başa çıkmak ve programlı yaşamak kimi zaman psikolojik açıdan da yoran durumların başında geliyor. Kronik hastaların takibinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Psikiyatrist Doç. Dr. Çiğdem Dilek Şahbaz psikolojik destekleri anlattı.

Kronik bir hastalıkla bas¸a c¸ıkmak bazen zor olabilir. Hayatının uzun bir dönemini hastalıkla, hastalığın gerektirdiği önlem ve tedavilerle geçirirken psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir Psikiyatrist Doç. Dr. Çiğdem Dilek Şahbaz kronik hastaların takibinde dikkat edilmesi gerekenleri ve “psikolojik destekli programlar” hakkında bilgi verdi.

YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN

“Kronik bir hastalıgˆım var ve hayatımı nasıl daha iyi hale getirebilirim?” diye soranların atabilecegˆi en o¨nemli adım, bas¸a çıkamayacaklarını hissettikleri anda yardım istemeleridir. Erken harekete gec¸mek, kronik hastalıgˆın etkilerini anlamaya ve onunla yaşamaya yardımcı olacaktır. Stresi yo¨netmeyi o¨gˆrenmek, hayata olumlu, fiziksel, duygusal ve ruhsal bir bakıs¸ ac¸ısı sagˆlayacaktır.

AMAÇ KRONİK HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Kronik hasta takibinde en önemli yaklaşım; bedensel, zihinsel, duygusal ve psikososyal olarak kars ¸ılanamamıs¸ ihtiyaçlar nedeniyle gu¨nlu¨k hayatı bozulanları destekleyici bir ortamda kapsamlı degˆerlendirmek ve tedavi sagˆlamaktır. Kronik Hasta Konsültasyon Kiniği’nde amaç; sagˆlık sonuc¸larını en iyi hale getirmek, stresle etkili bir s¸ekilde bas¸ac¸ıkmak ve duygusal direnci artırmak için beceri ve davranıs¸ları gu¨c¸lendirmek.

KONSEYDE TAKİP EDİLİYOR

Kronik sagˆlık sorunları olan hastalar alanında uzman ve tecrübeli psikiyatri, onkoloji, hematoloji, romatoloji, algoloji, cerrahi ve dahiliye uzmanlarından oluşan konseyde degˆerlendiriliyor ve ilgili hekimlerle is¸birligˆi ic¸inde kapsamlı ve kişiye özel bakım sunuluyor. Klinikte psikiyatri uzmanı başkanlığında hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tedavi planlanıyor. Klinikte konsey degˆerlendirmesi, tıbbi destek planlaması, bireysel psikolojik danıs¸manlık, destekleyici terapi grupları, deneyim paylaşım grupları, aile ve çift danıs¸manlıgˆı ve sanat terapisi gibi çeşitli programlar bulunuyor.

DESTEKLEYİCİ, ÖZENLİ VE YAPILANDIRILMIŞ BİR YAKLAŞIM

Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Bundan da yola çıkılarak oluşturulan programlar bireyin yas¸am kalitesini iyiles¸tirmek ic¸in gu¨c¸lu¨ yo¨nlerini ve kaynakları birles¸tirmesine, genel refahını iyiles¸tirmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Destekleyici, o¨zenli ve yapılandırılmıs¸ bir yaklas¸ım, hastaların semptomlarını azaltmalarına, kaybettikleri özgu¨venlerini yeniden kazanmasına ve daha yu¨ksek is¸levsellik du¨zeyine ulas¸masını amaçlıyor. Program genel olarak, kronik hastalıklara sahip bireylerin is¸e do¨nmelerine, gu¨nlu¨k aktivitesine devam etmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

SADECE HASTAYA DEĞİL HASTA YAKINLARINA DA DESTEK

Türkiye’de bir ilk olarak projelendirilen “Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği” yu¨ksek kaliteli, kis¸iye özel, davranıs¸sal ve psikolojik sagˆlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kronik hastalıklarda, stres yas¸amla ilgili duyguları s¸ekillendirebilir ve tıbbi tedavinin önünde bir engele dönüşebilir. Ayrıca aile u¨yeleri de yakınının kronik sagˆlık sorunlarından etkilenir, ilişkiler yıpranır ve zaman içinde kayıplar başlayabilir. Kronik bir hastayı tedavi etmedeki ilk adım, programı tamamlamada kis¸isel hedeflerini belirlemek ic¸in eksiksiz bir medikal ve psikososyal degˆerlendirmeyi beraber yapmaktır.

EBRU UYGUN DANIŞMANLIK PROGRAMINDA DESTEK VERİYOR