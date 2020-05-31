Kronik hastalık raporu nasıl alınır? e-nabız ve e-devlet kronik hastalık raporu sorgulama ve Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi!

Virüs salgını nedeniyle idari izinde olan kamu personeli yarın normal mesaiye geçiyor. Kamu personeli idari izinleri ile ilgili düzenlemeyi içeren işe dönüş genelgesi, Resmi Gazete 'de yayımlandı. Genelgede kronik hastalığı olanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Bunun üzerine pek çok kişi internette Kronik hastalık raporu nasıl alınır? e-Nabız'a nasıl giriş yapılır? sorularını ve e-devlet kronik hastalık raporu sorgulama ve Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesini araştırıyor. İşte Kronik hastalık raporu sorgulama ve Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi...

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

KRONİK RAHASIZLIĞI OLANLAR NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

KRONİK HASTALIK RAPORU NASIL ALINIR?

Kronik hastalıklar ile ilgili rapor almak için e-Devlet üzerinden e-nabız uygulamasına veya direkt olarak e-Nabız uygulamasından yapabilirsiniz. e-Nabız uygulaması kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre almalıdırlar.

e-Nabız uygulamasındaki anasayfada, sol bölümde yer alan menüde en altta yer alan bölümde kronik hastalıklarım bölümü bulunuyor. Kronik Hastalıklarım sekmesine tıkladığınızda Sağlık Bakanlığı'nda tanımlı kronik hastalıklarınız görülecektir.

Bu ekranda muayenelerinizden sonra size konulan tüm tanıları tarih, tanı, klinik ve doktor bazında görebilirsiniz.

E-NABIZ NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda Şekil6’daki ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

E-NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.