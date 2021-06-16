16 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.431 -0.78 EURO 10,3230 -0.58
USD 8,5160 -0.49 ALTIN 509,230 -0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kronik hastalığı olanlara sabah sporu uyarısı

16 Haziran 2021 Çarşamba - 16:57 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 16:57

Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp, şeker ve tansiyon hastalarının uyanır uyanmaz spor yapmamasını önerdi.


Prof. Dr. Cengiz Köksal yazılı açıklamasında, 45 dakikadan az,  düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunu belirtti.
 
Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar  hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi ve ona göre hareket etmesi  gerektiğine işaret eden Köksal, "Kalp, şeker ve tansiyon hastalığından muzdarip  olanlar için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek,  sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler,  uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını  bunu dikkate alarak yapmalı." değerlendirmesini yaptı.
 
Prof. Dr. Köksal, özellikle şeker hastalarının sabah kahvaltı öncesi  spor yapmalarının hipoglisemiye (düşük kan şekeri) neden olabileceğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Ayrıca yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için  spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir. Sabah uyandıktan sonraki  ilk 3 saat içerisinde vücut için önemli olan adrenalin en yüksek seviyededir. Bu  yükseklik kalp ritmini artırır ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanında erken  saatlerde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski söz konusudur. Bunun da  nedeni vücutta fibrinolitik sistem dediğimiz, pıhtıyı parçalayan sistemin  aktivasyonunun sabah en düşük seviyede olmasıdır. Bu bilgiler ışığında sabah  uyandıktan sonraki ilk 3 saatte spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını  söylemek mümkün. Risk grubunda olanlara sabah sporu yerine 1-2 saat kaliteli uyku  ve gün içerisinde kendilerini iyi hissettikleri bir zaman diliminde sporu  önerebilirim."
 

ETİKETLER

Kronik hastalık sabah sporu spor
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.