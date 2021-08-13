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Kronik hastaların ilaç raporlarıyla ilgili flaş açıklama

13 Ağustos 2021 Cuma - 17:59 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 17:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "(Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta) Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak" dedi.


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Kronik hastalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin ilaç raporları
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