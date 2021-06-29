Kronik hastalar ve hamileler 1 Temmuz'da işe başlayacak mı? İdari izinler kalktı mı?

Kabine toplantısından çıkan kararlar sonrasında hem çalışma hayatı hem de sosyal hayata ilişkin pek çok kısıtlama 1 Temmuz itibariyle kalkacak. Tüm iş yerlerinde normal çalışma düzenine geçilecek. Özellikle, salgınla mücadelede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kamuda, kronik hasta olanlar, 60 yaş üstü çalışanlar ve hamilelere idari izin hakkı tanınmıştı. Kamuda görev yapan kronik hasta olanlar, 60 yaş üstü çalışanlar ve hamileler 1 Temmuz itibariyle işbaşı yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, Kronik hastalar ve hamileler 1 Temmuz'da işe başlayacak mı? Hamileler, kronik hastalar ve 60 yaş üstü ne zaman işbaşı yapacak? İşte detaylar...

Türkiye 1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme giriyor. 1 yılı aşkın bir süredir dönemsel olarak hem çalışma hem de sosyal hayata getirilen kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. Hem özel sektör hem de kamuda norma çalışma düzenile geçilecek. Kamuda mesai saatleri normale dönerken özellikle idari izin hakkı tanınan riskli gruplar arasında yer alan kronik hasta olanlar, 60 yaş üstü çalışanlar ve hamilelerin işe başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Kronik hastalar ve hamileler 1 Temmuz'da işe başlayacak mı? Hamileler, kronik hastalar ve 60 yaş üstü ne zaman işbaşı yapacak? İşte detaylar...

KAMUDA İDARİ İZİNLER KALKTI MI?

Pandemi sürecinde, 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılmıştı. Gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar da idari izinli sayılmıştı.

KRONİK HASTALAR İŞE BAŞLAYACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirildi. Kamu çalışanları 01 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönecek.

Genelge kapsamında Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

Bu na göre virüsle mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı tam kapanma dönemi ve öncesinde idari izinli sayılan kronik hastalar da 1 Temmuz itibariyle işe başlayacak.