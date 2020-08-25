Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programı başladı. Seminer dönemi olarak da bilenen mesleki çalışmaların okullarda yapılacağının açıklanmasının ardından kronik rahatsızlığı olan öğretmenler de seminerlere katılıp katılmayacaklarını araştırıyor. Peki, Kronik hastalar okula gidecek mi? Kronik hastalığı olan öğretmenler seminere katılacak mı? İşte kronik hastalığı olan öğretmenlerin seminer çalışmaları ile ilgili merak edilenler...

Öğretmenlerin seminer çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Corona virüsün etkisini sürdürmesi kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin durumunu da gündeme getirdi. Seminer çalışmalarına kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin katılıp katılmayacağı internette araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Kronik hastalar okula gidecek mi? Kronik hastalığı olan öğretmenler seminere katılacak mı? İşte kronik hastalığı olan öğretmenlerin seminer çalışmalarına ilişkin bilgiler...

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğretmenlerin seminer çalışmaları başladı. Geçtiğimiz seminer dönemini online olarak tamamlayan öğretmenler, yeni dönemin seminerini ise okullarında geçirecek. Milli Eğitim Bakanlığı , 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Seminer çalışmalarının okullarda başlamasıyla birlikte merak edilen konuların başında kronik hastalığı olan öğretmenlerin seminerlere katılıp katılmayacağı oldu.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRETMENLER SEMİNERE KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 1 Ağustos 2020 tarihli yazıya göre, kronik hastalığı olan öğretmenler idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılan kronik hastalığı olan öğretmenler seminer çalışmalarına katılmayacak.

29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelgeye göre yönetici pozisyonunda çalışanlar hariç 60 yaş ve üstü personel ile kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılıyor.

Bu konudaki diğer bir yazı da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre, Bakan Ziya Selçuk imzalı MEB yazısında kronik hastalığı olanların, e-nabız üzerinden barkodlu belge üretip çalıştığı okullara vermeleri gerektiği bildirildi.