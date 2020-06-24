Kronik hastalar ne zaman işbaşı yapacak? Kronik hastalığı olanların idari izinleri ne zaman bitiyor?

Corona virüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Koca'nın video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülüyor. Bilim toplantısı ile birlikte Kronik hastalığı olanların ne zaman işe başlayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kronik hastalar ne zaman işbaşı yapacak? Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte Kronik hastalar ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı ile birlikte kronik hastalığı olanların ne zaman işe başlayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu'nun kronik rahatsızlığı olanlar ile ilgili karar alıp almayacağı da merak konusu. Peki, Kronik hastalar ne zaman işbaşı yapacak? Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte kronik hastalarla ilgili son gelişmeler...

Corona virüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek. Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞBAŞI YAPACAK?

Kronik hastalığı olanların ne zaman işe başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazıyı, tüm kamu kurum kuruluşlarına ve valiliklere göndermişti. Buna göre, kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılıyor.

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısında bu konunun gündeme gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak yeni vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana 'da 14, Ankara 'da 21, Kocaeli 'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" demişti.

Bakan Koca, dün 81 ilin il sağlık müdürleri ile yaptığı görüşmede corona virüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler yaptıklarını açıklamıştı. Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yeni vaka sayılarındaki artışın ve yapılan çalışmaların Bilim Kurulu'nda yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

"Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.

Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı nca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.

Yeni yayımlanan genelge ile kamuda çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak ve görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Özel sektörde ise durum biraz daha farklı. Eğer işveren çalışma kararı almışsa, kronik hastalığı olanlar işvereni ile konuşarak, işbaşı yapabilir.

KRONİK HASTALIKLARIN LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).

Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.