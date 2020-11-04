Kronik hastalar idari izinli mi? Esnek mesai uygulaması ve yeni mesai saatleri!

İstanbul Valiliği açıkladı. İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemler alınıyor. İstanbul Valiliği esnek mesai ile ilgili açıklama yaptı. Yeni mesai düzenlemesinin detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısından mesai saatleri ile ilgili karar İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde de belirtildi. Peki, Kronik hastalar idari izinli mi? Esnek mesai uygulaması nasıl uygulanacak? Kimler idari izinli sayılacak? İşte yeni mesai düzenlemesine ilişkin tüm detaylar...

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye'de yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yapılan İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında salgın önlemlerine ilişkin yeni kararlar alındı. İstanbul Valiliği yeni mesai düzenlemesi ve idari izinlerle ilgili düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ayrıca düzenleme ile ilgili İçişleri Bakanlığı da yeni bir genelge yayımladı. Genelgede kimlerin idari izinli sayılacağı ve çalışma saatleri ile ilgili detaylar da yer alırken kronik hastaların idari izinleri ile ilgili kararlar da yer aldı. Peki, Kronik hastalar idari izinli mi? Esnek mesai uygulaması nasıl uygulanacak? Kimler idari izinli sayılacak? İşte yeni mesai düzenlemesine ilişkin tüm detaylar...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanan sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışma konusunda basın açıklaması yaptı.

İstanbul Valiliği’nde basın açıklaması gerçekleştiren Vali Yerlikaya, "İstanbul’da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz, hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlı. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel, sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Filyasyon ekiplerinin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, “Takdire şayan bir çalışmayı da filyasyon ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Şuan İstanbul’da, 1.405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

İŞ YERLERİNDE ÇALIŞMA SAATLERİ 22.00'DE SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın dün yaptığı açıklamaya değinen Vali Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımız dün, yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayımladı. Artık Bazı işyerlerimizin çalışma saatleri 22.00’de sona erecek.” dedi.

KADEMELİ MESAİ UYGULAMASI DEVREDE!

İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren “kademeli mesai uygulaması”na geçildiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, “Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz." dedi.

KRONİK HASTALAR İDARİ İZİNLİ Mİ?

Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda idari izinli sayılacakları da açıkladı. Buna göre,

- 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç),

- Hamilelerin,

- Kronik rahatsızlığı bulunanların,

- 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışacak.

- Bunların dışındaki diğer personel ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacak.

MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. ‘Hepimiz için, sağlığımız için’ sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00’de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.” dedi.