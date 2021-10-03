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Kriz patladı! Macron’un sözleri başına bela oldu: Cezayir’den Fransa'ya yaptırım

03 Ekim 2021 Pazar - 17:43 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 17:43

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir'in geçmişi ve Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili açıklamaları Kuzey Afrika-Paris hattında depreme yol açtı. Vize sayısının azaltılmasıyla başlayan gerilimde bugün hava sahalarının askeri uçuşlara kapatılması adımı atıldı.


Fransa ve Cezayir arasında patlak veren kriz büyüyor. Fransa lideri Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla fitili ateşlenen krizde bugün yeni bir sayfa açıldı.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'iç işlerine karışmakla' suçlayan Cezayir hükümeti, Paris Büyükelçisini acil istişareler için geri çağırdı ve Fransız savaş uçakları için hava sahasını kapattı.
 
Fransa Cumhurbaşkanı, 1962'de sona eren Cezayir Savaşı'nda önemli roller üstlenmiş kişilerin soyundan gelen gençlerle bir araya gelmiş, bu görüşme Le Monde gazetesi tarafından haberleştirilmişti.
 
Gazeteye göre toplantıda Macron, ülkenin 1962'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Cezayir'in 'kiralık bir hafıza' üzerine inşa edildiğini ve 'siyasi-askeri bir sistem' tarafından idare edildiğini ifade etti. Le Monde gazetesine göre Macron bu görüşmede Cezayir'in 'yeniden yazılmış bir ülke tarihi'ne sahip olduğunu ve bu tarihin 'gerçeklere değil, Fransa'ya karşı nefret söylemi' üzerine inşa edildiğini ileri sürdü.
 
Bu nefret söyleminin halkta karşılığı bulunmadığına inandığını söyleyen Fransız lider, bunun 'siyasi ve askeri yönetimden' ve 'kiralık hafızadan' geldiğini ileri sürdü.
 
Macron'un bu açıklamaları Cezayir basınında tepki ile karşılandı. Fransızca yayın yapan Cezayir 24, Emmanuel Macron'un Fransız sömürge mirasının eleştirilmesinden, Cezayir ile Afrika'da işlenen sömürgecilik suçlarının kabul edilmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydetti.
 
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NU SUÇLADI
 
Cezayir basınında Macron'a yöneltilen bir diğer eleştiri de Osmanlı İmparatorluğu konusunda geldi. Le Monde'a göre Fransa Cumhurbaşkanı gençlerle yaptığı aynı toplantıda "Fransız sömürgesinden önce Cezayir'de bir ulus var mıydı?" sorusunu sormuş ve Osmanlı İmparatorluğu'na atfen daha önce de ülkede benzer bir uygulama yaşandığını ileri sürdü. Macron, "Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve sahip olduğu hakimiyeti tamamen unutturabilme kapasitesini görmek beni büyülüyor" cümlesini kurdu.
 
CEZAYİR'DEN FRANSA'YA NOTA
 
Fransa, geçtiğimiz hafta eski Fransız kolonilerini yasa dışı göçmenlerin geri dönmesine izin vermek için yeterli adımları atmamakla suçlayarak Cezayir, Fas ve Tunus'tan gelenlere verilen vize sayısını keskin bir şekilde azaltacağını duyurdu. Paris yönetimi, söz konusu ülkeleri, yasa dışı yollardan ülkeye giren vatandaşlarının iadesi sırasında gerekli izin belgelerini sağlamamakla suçluyor.
 
Cezayir, bunun üzerine, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanlığına çağırarak, karara tepki göstermişti.
 
Macron ise vize sayısındaki düşürmenin 'iş insanları ve öğrencileri etkilemeyeceğini' ifade etmişti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı, buradaki fikrin 'kolayca vize almayı alışkanlık haline getirmiş yönetimdeki kişileri rahatsız etmek' olduğunun altını çizmişti. (Milliyet)

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