Kriz patladı! Macron’un sözleri başına bela oldu: Cezayir’den Fransa'ya yaptırım

Fransa ve Cezayir arasında patlak veren kriz büyüyor. Fransa lideri Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla fitili ateşlenen krizde bugün yeni bir sayfa açıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'iç işlerine karışmakla' suçlayan Cezayir hükümeti, Paris Büyükelçisini acil istişareler için geri çağırdı ve Fransız savaş uçakları için hava sahasını kapattı.

Fransa Cumhurbaşkanı, 1962'de sona eren Cezayir Savaşı'nda önemli roller üstlenmiş kişilerin soyundan gelen gençlerle bir araya gelmiş, bu görüşme Le Monde gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

Gazeteye göre toplantıda Macron, ülkenin 1962'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Cezayir'in 'kiralık bir hafıza' üzerine inşa edildiğini ve 'siyasi-askeri bir sistem' tarafından idare edildiğini ifade etti. Le Monde gazetesine göre Macron bu görüşmede Cezayir'in 'yeniden yazılmış bir ülke tarihi'ne sahip olduğunu ve bu tarihin 'gerçeklere değil, Fransa'ya karşı nefret söylemi' üzerine inşa edildiğini ileri sürdü.