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Kriz büyüyor! 'Eski eşim evimi gasp etti'
Şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan'la 2018 yılında evlenmişti. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında ev tartışması yaşanıyor. Deniz, mahkemenin kendisine tahsis ettiği evden ihtara rağmen çıkmayan eski eşini savcılığa başvurarak ihbar etti.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor.