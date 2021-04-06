Kritik zirve sonrası AB Konseyi Başkanı Michel'den flaş açıklama: Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi sona erdi.

Görüşmes sonrası AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamalarda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel yaptığı açıklamada, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.<br>

AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ise, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" açıklamasını yaptı.