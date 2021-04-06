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Kritik zirve sonrası AB Konseyi Başkanı Michel'den flaş açıklama: Hazırız

06 Nisan 2021 Salı - 17:24 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 17:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi sona erdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi sona erdi.
 
Görüşmes sonrası AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamalarda bulundu.
 
AB Konseyi Başkanı Michel yaptığı açıklamada, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç  ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.<br>
 
AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ise, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme  katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını  görüştük" açıklamasını yaptı.

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