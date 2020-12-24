Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Salgın boyunca üzerimde çok ağır bir sorumluluk olsa da her durumda karşınıza çıkıp gelişmeleri sizlere zamanında ve açık bir şekilde iletmeye çalıştım. Karşınıza her çıktığımda umutla dinlediniz, destek oldunuz. Beni ailenizin ferdi olarak kabul ettiniz Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Salgın hastalık ortaya çıkınca ülkemizde kendisini tüm dünya devletleri gibi karanlık bir tünelin içinde buldu. İlk günden beri bilimin ışığıyla o tüneli aydınlatmaya ve önümüzü görmeye çalıştık. Huzurlarınızda bir kez daha Bilim Kurulumuza bu konuda teşekkür etmek isterim.

Tarih bu yılları büyük salgın yılları olarak anacaktır.

Son günlerde İngiltere gibi ülkeler kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren hızlı bir vaka artışı yaşandı.

Salgının seyrine göre illerimizde tek tek değerlendirme yaparak yerel imkanların seferber edildiği ekipler halinde yaygın temaslı takibinin yapıldığı bir dönemi yaşadık.

İLLERDEKİ SON DURUM

Günlük vaka sayılarında

Gaziantep'te %66

Kayseri ve Kocaeli %45 düşüşler sağlandı.

İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına %25 olarak yansıdı.

İstanbul'da vaka sayısında önemli düşüş kaydedilirken yoğun bakım doluluk oranlarına ise yüzde 25 olarak yansıdı.

Bütün kamu kaynaklarının harekete geçilmesinde destek ve katkılarıyla sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye ve valililerimize teşekkür ediyorum.

Bugünlerde dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır. Gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık.

Bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Mutasyonun yayılma hızının arttırması çarpan etkisi yapabilir.

AŞI AÇIKLAMASI

Her geçen gün aşıyla ilgili haber ler yayılmaktadır.

Bugün en çok merak ettiğiniz konunu aşı olduğunu biliyorum. Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. İnaktif aşı bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesidir.

Bu aşı türüyle ilk defa bağışıklama amaçlı aşı yapılmıyor. Bu , faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir. Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden 3 tanesi inaktif aşılardır. Bununla birlikte ülkemizde adenovirüs temelli iki aşı adayımız insan çalışmalarına ulaşmıştır.

AŞI PAZAR GECESİ YOLA ÇIKIYOR

Bilim Kurulumuzun değerlendirmesiyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili olduğundan eminiz.

Bu güzel haberi yeni bir haber ile süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor.