Kritik toplantı sona erdi! Milli ve manevi değer vurgusu

Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ndan yazılı açıklama yapıldı. Televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımların ele alındığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun yazılı açıklama yaptı.

TÜRKÇE'NİN YANLIŞ KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK ADIMLAR ELE ALINDI

Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulundu. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine vurgu yapan Kurul üyeleri, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele aldı.

Kurul üyeleri, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirdi.

ERDOĞAN'DAN YAYINLARDA "MİLLİ VE MANEVİ DEĞER" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.