Kritik toplantı MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.



Akdeniz'deki gelişmelerin de yer aldığı açıklamada 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin verilmeyeceğinin altı çizilmiştir.' denildi.

