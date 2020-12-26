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Kritik tarih belli oldu! Türkiye'ye geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Çin’den alınan Kovid-19 aşılarının hafta başında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Depolarda muhafaza edilecek aşılar, iki haftalık güvenilirlik testinden geçirilecek. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayı alınınca yurt geneline sevkiyat yapılacak. Aşıların uygulanmaya başlayacağı tarih de netleşti.