Kritik S-400 açıklaması! ‘2 sistemle ilgili mutabakat sağlandı’

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'ler konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Yeni bir anlaşma olmadığını ama sürecin devam ettiğini ifade eden Demir, “Yeni bir sayfa açıldı, yeni anlaşma imzalanıyor diye değil. Altta yürüyen bir mesele. Devlet başkanları seviyesinde gündeme alınacak bir konu değil. Konuşuldu 2 sistemle ilgili mutabakat sağlandı” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş'in sorularını cevapladı.

S-400 konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi:

Şimdi bir tereddütümüz yok çünkü. Biz masaya oturduğumuzda bu konuyu görüştüğümüzde bütün görüşmeler iki sistem üzerine yapıldı. Birinci sistemin teslimatı oldu. 2. sistemle ilgili konu ise ortak üretim, belirli teknolojik kalemleri vardı. Bunun detayları konuşulması ile ilgili süreç var. Türkiye 1 sistem aldı düşündü. 2. sistem almaya karar verdi diye bir durum yok. Rus tarafından yapılan açıklama ise 2. sistemin alımıyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini gösteren bir açıklama.

DEMİR: YENİ BİR ANLAŞMA YOK, SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mesele yeni bir anlaşma olarak yaklaşmak doğru değil. Yeni bir sayfa açıldı, yeni anlaşma imzalanıyor diye değil. Altta yürüyen bir mesele. Devlet başkanları seviyesinde gündeme alınacak bir konu değil. Konuşuldu 2 sistemle ilgili mutabakat sağlandı. Devlet başkanları seviyesinde adım atılacak diye beklemek çok doğru değil.

Bu bayağı detaylı bir konu olduğu için biraz uzadı. Teknik detayları var. Belirli bir mesafe aldık.

DEMİR: PATRIOT ALIMINDA BUGÜN DE AYNI YERDEYİZ

O konuda biz çok uzun zamandır aynı şeyi söylüyoruz. Eğer o taraftan bir teklif gelirse değerlendireceğimizi söyledik. Zamanında teklif vermelerini istedik gelen şartlar uygun değildi onların müzakere ettik. Ondan sonra zaten teklif gelmedi. Aynı şeyi söylüyoruz. Oradan teklif geldiğinde değerlendirir ve müzakerelerde kapıların kapalı olmadığını söylüyoruz.

Adı konmuş konmamış bir dizi kısıt devam ediyor. Ama bunların çok önemi yok. Olmasa daha iyi olur ama. Olması yolumuzdan çevirmiyor. Kısıtlanan bazı şeyler varsa onların yerli üretilmesi ile ilgili projeler başlatıyoruz. Bazıları biraz zaman alıyor ama eninde sonunda o işi aşıyoruz. Önemli değil.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ

Uzunca bir süreç. Önce bir uçağın sistem belirlenmesi var. Hangar çıkışı, sistem entegrasyon test ilk uçuş var. Savaşa hazır hale gelmesi uzunca bir süreç biz sürekli söylüyoruz 2023'te hangardan çıkacak 2025'te uçuşunu göreceğiz.

Uçağın tasarımı konusunda mühendislik destek faaliyetleri devam ediyor. O belli aşamaya kadardı. Ön tasarım aşamasına kadar olan bir süreçti. 2. aşama için çalışma sistemi devam edebilir. Motor kısmı ile ilgili belli teklifler vardı. Artıları eksileri vardı bunları görüştük. Eğer sıcak bir yaklaşım olursa tekrar yolumuza devam edebiliriz.

Hava savunma bir kademeli olay. Kademeli sistem. Kademelerini yerleştire yerleştire gidiyoruz. Oraya doğru bir yolculuk var. Çeşitli menzillerde balistik füzelere kadar olmak üzere, ara kademeleri doldura doldura, sipere giden yolda bir ara ürün çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada da bitmeyen bir yolculuk. S-400 varken S-500 konuşuluyor. Patriot 2-3 var. Bu bir yolculuk.

ALTAY TANKI SON DURUM NE?

Tankla ilgili, elimizdeki tankların modernizasyon işlemlerini yaptık. Çok önemli aşamalar kaydettik. Bu bir mevcut tankların kabiliyeti geliştiriliyor. Altay tankı ile ilgili prototip aşamasında bir sorun yokken sorun çıkartıldı. Onu aşmak için yerli güç paketi geliştirme projesi başlattık. Motorumuzu test aşamasına getirdik. Şu anda test tesislerinde motorumuz çalışmaya devam ediyor. Transmisyon entegrasyon aşaması gelecek. Bir taraftan başka kaynaktan motorla ilgili belli faaliyetler devam ediyor. Altay'ın önündeki engel bu.

ALTAY TANKI İÇİN TARİH SÖZ KONUSU MU?

Gidişat biraz bizim elimizde olmayan konular olduğu için, test sürecinde neler olacak gibi süre vermek doğru değil ama. Eğer alternatif bir kaynakla ilgili çalışmalar olgunluk kazanmış durumda. Çok daha yakın bir süreçte konuyu çözebilir.

MİLLİ İHA’LARIN İHRACATI

İDEF'ten sonra ilgi iyice arttı. Türkiye'nin vitrinini oluşturdu. İHA bu ilginin başında geliyor. Tabi çok çeşitli ülkelerden talepler var. Çeşitli görüşmeler var. Bu görüşmeler devam ediyor. Meselenin özü talepler var görüşmeler devam ediyor. Gidişata göre gerçekleşir gerçekleşmez.

ANADOLU UÇAK GEMİSİ

Anadolu gemisinin orjinal tasarımında uçak olarak gündeme gelmesi muhtemel uçak F-35 B idi. Ama geminin tamamlanma süreci salgın nedeniyle ötelendi. Teslimat için bu seneyi zorladık ama önümüzdeki seneye kayacak gibi. Üzerinde insansız hava aracı konuşlandırmak için başlattık. TB2'nin farklı versiyonu TB3 çalışmalara başladı. TB3 gibi platformun üzerinde konuşlanacağı potansiyele sahip olacak. Ayrıca TUSAŞ'ın tasarım ve üretiminde çalıştığı Hürjet'in gemi üzerinde kalkmasına müsaade edecek çalışmaları da devam ediyor.