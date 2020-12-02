Gazetevatan.com » Dünya » Kritik NATO zirvesinde Türkiye ve ABD kapıştı!
Kritik NATO zirvesinde Türkiye ve ABD kapıştı!
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün zirvesine katılan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi hedef alan akılalmaz suçlamalar yöneltti. Bunun üzerine sözünü sakınmayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'nin çelişkilerini Pompeo'nun yüzüne vurdu. Türkiye'nin sert tepki gösteridğini belirten Amerikan Politico dergisi, bazı diplomatlara göre Pompeo'nun Biden yönetimini zor durumda bırakmak için bilerek toplantıyı sabote ettiğini yazdı.