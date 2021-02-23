Kritik MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde yapıldı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Adana'da 15 Temmuz şehitlerimizin olduğu, başka şehitlerimizin de olduğu 79 mezar tahrip edildi. Bu alçaklığı yapanların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Bugün grup toplantıları vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu esnafa, öğretmenlere yönelik dışlayıcı bir dil kullanmamalarını söylemiştik. Oy vermezseniz iki elimiz yakanızdadır gibilerinden konuştu. Bu şekilde öğretmenleri ve esnafa yönelik bu kadar kolay bir şekilde bu sözleri sarf etmesi yanlış. Uyarılarımıza rağmen devam ediyor. Demek ki bilerek yapıyor. Esnafı hedef gösteren ifadeleri kullanması şaşırtıcı.

Suriye'den kaçan insanlar Türkiye'ye sığındı. Türkiye, mazlumların sığınağı olduğunu bir kez daha gösterdi ve ölümden kaçan bu insanlara sahip çıktı. Tarih boyunca yaptığımız, ölümden kaçan insanlara, mazlumlara sığınak olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Biz bu insanlara kucak açmasaydık hepsi öldürülecekti. Sonuçta bu insanları ölümden kurtardık.

Bazı kişiler hariç, ırkçı bir şekilde bu politika hiçbir zaman hedef alınmadı. Sayın Kılıçdaroğlu yine grup toplantısında 'Suriyelilere şu kadar para harcayacağına vatandaşına harcasaydın...' şeklinde sözler sarf ederek Suriye lileri hedef göstermeye çalıştı. bu dili Avrupa 'nın aşırı sağı konuşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunlarla aynı dili konuşuyor. Ölümden kurtarılan bu insanları biz sahip çıktık.

Fransa'nın kuzeyinde bir göçmen kampında insanlar, donmamak için elbiselerini yakıyor. Bu onların ayıbıdır. Bize yakışmaz, milletimiz buna izin vermez. Bunun nesini eleştireceksin. Yunan adalarında insanlar gayriinsani yaşam koşullarında yaşıyorlar. Yunan güvenlik güçleri göçmenlerin botlarını şişliyor. Ne yapsaydı bu insanlar? Yunanistan ve Fransa 'daki gibi zulüm mü görseydi? Biz bu insanlara sahip çıktık.

Bu insanlara Türkiye'nin sahip çıkmasının eleştirilmesi sağlıklı değil. Bunun sonu ırkçılığa, nefret politikasına varır.

Maalesef Kılıçdaroğlu yine aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak 'tan bahsederken aile yapısına değinmek yanlış. Siyasi açıdan tabi ki de eleştirebilirsiniz. Ancak aile ilişkileri üzerinden yaparsanız bu durum gayriahlaki bir tutumdur. Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar. Temiz bir dil kullanma çağrımızı reddediyorlar.

Yunanistan ile başlayan istikşafi görüşmelere güçlü bir destek veriyoruz.