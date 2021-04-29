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Kritik Kıbrıs zirvesi sona erdi! BM'den flaş açıklama...

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 12:28 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 12:28

Son dakika gelen habere göre; BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" açıklamasında bulundu.


BM Genel Sekreteri Guterres Cenevre'deki Kıbrıs zirvesine yönelik "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi. Guterres "Kıbrıs meselesinde diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" diye ekledi.
 

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