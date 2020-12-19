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Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 18:15

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Buna göre BMGK kararlarında belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasak olacak.


TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen teklife göre göre, izinsiz  yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde  ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik veya yer sağlayıcıya,  yardım toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet  sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde  edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile  bildirimde bulunulacak.
 
İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer  sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde  bulunulamaması halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı internet  ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar verilmesi  için sulh ceza hakimliğine başvuracak.
 
Hakim, talebi en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara  bağlayacak ve gereği yapılmak üzere doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumuna gönderecek.
 
Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz  edilebilecek.
 
Erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle  verilecek.
 
Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar  yönetmelikte düzenlenecek.
 
Denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye yetkili makamlar,  yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından,  bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla  sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte  bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge  vermekten kaçınamayacak.
 
İzinsiz yardım toplayanlara cezalar artıyor
 
 İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk  lirasına kadar idari para cezası verilecek.
 
 İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk  lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.
 
İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına  rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idari para cezası ile  cezalandırılacak.
 
Ayrıca, gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden  ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorunda olacak.
 
Belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan  sorumlu kurul üyelerine, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari  para cezası verilecek. Kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermeyenlere 5  bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.
 
Makbuzla belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak,  yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve  sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri  otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle  izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5  bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.
 
  
İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım  toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk  lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.
 
Bu kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri  suç oluşturmadığı takdirde 1000 Türk lirası idari para cezası verilecek.
 
İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya  geçirilmesi kararlaştırılacak.
 
İdari yaptırımlara karar vermeye yardım toplama iznini veren makam  yetkili olacak. İzinsiz yardım toplanması halinde idari yaptırımlara vali karar  verecek. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına veya kaymakamlara devredebilecek.
 
Dernek denetiminde bilirkişi görevlendirilecek
 
Merkezi yurt dışında olup Türkiye'de faaliyette bulunan vakıfların da  yabancı dernekler gibi kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin  giderilmesi amacıyla Dernekler Kanunu'nda değişiklik yapıldı.
 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan  suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve  ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından  mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev  alamayacaklar. Dernek organlarına seçildikten sonra bu suçlardan mahkum  edilenlerin  görevi sona erecek.
 
Derneklerin denetimlerinin periyodik yapılmasını teminen, risk  değerlendirmelerine göre denetimlerin üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl ve kamu  personeli tarafından yapılması öngörülüyor.
 
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri  hariç, denetimlerde görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek ücretin tutarı  İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit edilecek ve  İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
 
Denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından,  bankalar dahil gerçek ile tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla  sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte  bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge  vermekten kaçınamayacak.
 
İçişleri Bakanlığınca veya mülki idare amirliğince talep edilmesi  halinde, demekler ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı  bulunan kuruluşlar, görev alanları ile sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve  kuruluşlar tarafından denetlenecek.
 
Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda  İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından bilirkişi  görevlendirilebilecek.
 
Personel hakkında soruşturma başlatılırsa görevden  uzaklaştırılabilecek
 
Teklifle, dernekler tarafından yurt dışına yapılacak yardımların  şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi, ayrıca suçtan kaynaklanan  malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele  kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, bildirim esasına dayalı olmak  üzere Türkiye'den yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin düzenleme yapılıyor.  Buna göre, yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım gerçekleştirilmeden önce  dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilecek. Bildirimin şekli ve  içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte  düzenlenecek.
 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan  suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve  ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından  dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili  personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler yahut bu kişilerin  görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından  görevden uzaklaştırılabilecek.
 
Bu tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması  durumunda İçişleri Bakanı, demeği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve  derhal mahkemeye başvuracak. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya  ilişkin kararını verecek. İlgililer her zaman faaliyetten geçici alıkoyma  kararının kaldırılmasını talep edebilecek. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin karara  bağlayacak.
 
İdari yaptırımlar artıyor
 
Teklifle dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkin mücadele  için idari yaptırımlar yeniden düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla  yaptırım miktarı artırılıyor.
 
Buna göre, tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, okunamayacak  hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde  dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için  başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla  kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.
 
Denetim sırasında istenen belgelerin gösterilmemesi durumunda, 5 bin  Türk Lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.
 
Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmadan yurt dışındaki  kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alanlara, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk  lirasına kadar idari para cezası verilecek.
 
Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve  ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı  Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için  işleme konu tutarın yüzde 10'una kadar idari para cezası verilecek.
 
On beş yaşını bitiren ancak yasal temsilcilerinin yazılı izni olmadan  çocuk dernekleri kuran veya üye olanlar için ve bu kişilerin görevlerini yazılı  uyarıya rağmen 7 gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 1500 Türk  lirası İdari para cezası verilecek. Mülki idare amirince yapılan ikinci yazılı  uyarıya rağmen 30 gün içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin  sonlandırılmaması halinde Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine  mahkeme, derneğin feshine karar verebilecek.
 

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