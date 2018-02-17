Kritik iki köy daha ele geçirildi! İşte yeni harita

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye ’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik 28 gündür yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 551’e yükseldi. Harekâtta dün Afrin’in batısındaki Racu beldesine bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarıldı. Böylece Afrin önündeki 65 noktada kontrol sağlanmış oldu. Harekat Afrin’e açılan kapı konumundaki Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. Cinderes’de tespitk edilen terör örgütü hedefleri de bombalanıyor. Hatay ’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesindeki belirlenen terör örgütü hedefleri dün sabah saatlerinden itibaren karadan hedef alındı.

Reyhanlı’dan duyuldu

Sınırda konuşlu topçu birliklerinin obüslerle ateş altına aldığı terörist mevzileri bombalandı. İmha edilen hedeflerden duman yükselirken, teröristler ise görüşü engellemek için lastik yaktı. Bombalanan hedefler ile yakılan lastiklerden çıkan duman, Reyhanlı’dan da görülürken, bölgede zaman zaman çatışma sesleri duyuldu. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Racu beldesine bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardı. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

İş makineleri Darmık’ta

Genelkurmay Başkanlığı tarafından dün yapılan bilgilendirmede “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, kara ve hava operasyonları sonucunda 23 PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” denildi.

Teröristlerden temizlenen Kilis ’in karşısında bulunan Darmık Dağı’nda iş makinelerinin çalışması da sürüyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin’e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergahı için başlanan yolun yapımı sürerken, oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, Mehmetçik ve ÖSO’nun karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi. Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin’de yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

5 km uzunluğunda hendek kazmışlar

Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince, patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek, Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor. Harekat kapsamında, kısa süre önce Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarılmıştı. Halen mayın ile tuzaklanan patlayıcı temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile ÖSO kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. 4 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.

Engelleme amaçlı

Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği hendeğin teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi. Sirgaya Tepesi’nde, yıllar önce teröristlerce inşa edilen ve harekat kapsamında savaş uçaklarıyla imha edilen kulelerin altında, labirent tarzı inşa edilen, 2 kilometre tünel bulundu. Mazgallarında teröristlerin ateş ettiği çok sayıda fişeğin olduğu görülen tünelde, ayrıca çeşitli noktalarda ranzaların bulunduğu dinlenme odaları ile mutfak olduğu görüldü. Tünellerin bazı uçlarının ise Sirgaya Tepesi’nin farklı noktalarına çıktığı ve kaçış yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Teröristlerin, Sirgaya Tepesi’ni yeniden ele geçirmek için saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu da öğrenildi. ÖSO güçleri, teröristlerin bu girişimlerini engellemeye çalışırken, Türkiye sınırında konuşlu birlikler de saldırı girişimlerini ateş destek vasıtaları ile önlüyor.