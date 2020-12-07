Kritik görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama

2021 bütçe görüşmeleri başladı. 2021 bütçesinin sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaparak, "eni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

2021 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz.

Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir.

Enflasyonu tek haneye indirme hedefindeyiz.