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Kritik FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

AA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 15:07

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 kişinin yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.


Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar  bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden  katılırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
 
Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse alınan ara karar gereği  dava dosyasına gelen evrakı okudu.
 
Ardından söz verilen savcı, celse arasında esas hakkındaki görüşünü  dosyaya sunduğunu açıkladı.
 
Bunun üzerine, tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren sanık ve  avukatları, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.
 
Bu talebi yerinde gören mahkeme duruşmayı, 28 Aralık 2020'ye erteledi.
 
Savcının esas hakkındaki mütalaası
 
Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, bütün  sanıkların "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal  veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan "müebbet" ve bu bilgileri  "temin etme" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.
 
 "Fuat Avni" hesabının kullanıcılarından olduğu ileri sürülen Mustafa  Koçyiğit ile Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet  Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere'nin "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılmaları talep edildi.
 
Yine bütün sanıkların bazı bilişim suçlarından toplamda 26'şar yıla  kadar hapse çarptırılmaları istenen mütalaada, sanıklar Yusuf Ziya Sarı, Reşat  Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak,  Gazi Topal ve Nazmi Mert hakkında "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla  kadar hapis isteminde bulunuldu.
 
  
 

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FETÖ dava darbe girişimi
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