Kritik FETÖ davasında flaş karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerin de bulunduğu 33 sanık hakkında hüküm verildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık avukatları katılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sanıklar duruşma salonunda bulunmadı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık ve avukatların savunmalarının alındığını ve dosyanın tamamlandığını belirterek hükmü açıkladı. Buna göre "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan Kutluhan Yılmaz 15 yıl, Alpay Erdem 12 yıl, Ozan Yaren, Burhan Karabacak, Halil İbrahim Çamur 10'ar yıl, Mevlüt Avşar 9 yıl 9 ay, Emrah Yiğit, Fatih Ergun, Yavuz Özbay, Metin Yörük 9'ar yıl, Mehmet Çelik 8 yıl 9 ay, Fuat Özdilek 8 yıl 1 ay 15 gün, Basir Ekici, Ahmet Gökhan Demir, İsmail Koca, Hüseyin Erdoğan, Necip Polat, Yunus Can 7 yıl 6'şar ay, Mesut Afatoğlu, Gökhan Şenay ve Selim Gürel 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar E.P 3 yıl 9 ay, İ.Y 1 yıl 6 ay 22 gün, B.O.Y ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. İ.Y ve B.O.Y hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklar Cihan Çaylan, İbrahim Dinç, Mustafa Başköylü ve Serdar Öztürk'ün dosyalarını ayıran mahkeme, 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık için de ceza vermeye yer olmadığına hükmetti. Öte yandan 12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında ise takdir indirimi kullanmadı.