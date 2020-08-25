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Kritik FETÖ davasında flaş karar!

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 14:00 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 14:31

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri  Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerin de bulunduğu  33 sanık hakkında hüküm verildi.  Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık  avukatları katılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında  sanıklar duruşma salonunda bulunmadı.
 
Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık ve avukatların savunmalarının  alındığını ve dosyanın tamamlandığını belirterek hükmü açıkladı. Buna göre "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan Kutluhan Yılmaz 15  yıl,  Alpay Erdem  12 yıl, Ozan Yaren, Burhan Karabacak, Halil İbrahim Çamur  10'ar yıl, Mevlüt Avşar 9 yıl 9  ay, Emrah Yiğit, Fatih Ergun, Yavuz Özbay, Metin  Yörük 9'ar yıl, Mehmet  Çelik 8 yıl 9 ay, Fuat Özdilek 8 yıl 1 ay 15 gün, Basir  Ekici, Ahmet Gökhan Demir, İsmail Koca, Hüseyin Erdoğan, Necip Polat, Yunus Can 7  yıl 6'şar ay, Mesut Afatoğlu, Gökhan Şenay ve Selim Gürel 6 yıl 3'er ay hapis  cezasına çarptırıldı.
 
 Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar E.P 3 yıl 9 ay, İ.Y  1 yıl 6 ay 22 gün, B.O.Y ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. İ.Y ve B.O.Y  hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.
 
 Sanıklar Cihan Çaylan, İbrahim Dinç, Mustafa Başköylü ve Serdar  Öztürk'ün dosyalarını ayıran mahkeme, 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık için de  ceza vermeye yer olmadığına hükmetti. Öte yandan 12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti,  bazı sanıklar hakkında ise takdir indirimi kullanmadı.
 

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FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı dava
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