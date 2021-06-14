14 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.454 -0.45 EURO 10,1870 0.23
USD 8,4000 0.07 ALTIN 503,740 -0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi! İlk açıklama geldi

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 20:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm dünyanın merakla beklediği görüşmesi sona erdi. 45 dakika süren görüşme sonrası heyetler arası görüşme yapıldı.

Kritik görüşme sonrası ilk açıklama Biden'dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe  Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. 
 
Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş  başa görüşmesi, 45 dakika sürdü.
 
 
Aile fotoğrafında ön sırada Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen solunda yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etti.
 
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILDI
 
Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda  başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.
 
Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye’nin  Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti.
 
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Joe Biden
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.