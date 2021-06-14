Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO Karargâhı'nda bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen resmi açılış programında da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.
Aile fotoğrafında ön sırada Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen solunda yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etti.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın saat 18.00'de başlayacak olan kritik görüşmesi, liderler zirvesinin uzaması nedeniyle saat 19.00 itibarıyla başladı.