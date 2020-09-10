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Kritik Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi!

10 Eylül 2020 Perşembe - 19:02 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 19:07

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır.

Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada; "Yunanistan anlaşmaya hazır değil, güvenirliliğini kaybetti. Yunanistan gemilerimizi taciz ediyor" dedi.


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Doğu Akdeniz Yunanistan MSB
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