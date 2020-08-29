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Kritik 'corona' uyarısı! Çalışma saatleri ve toplu taşıma...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu. Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Bugün 36 can daha kaybettik" dedi. Öte yandan İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, okulların açılmasıyla toplu ulaşımdaki talep artışının salgın tablosunu olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Prof. Ilıcalı, “Mutlaka ama mutlaka çalışma saatleri ve evden çalışma seçeneklerinin yanı sıra toplu ulaşımdaki kapasiteyi artırmak gerekiyor" dedi.