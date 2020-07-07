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Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 9:07 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 9:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin  atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel  Müdür Yardımcılığı görevni, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık atandı.
 
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğine Muhammer  Nuri Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine Müfettiş Vural Duman,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğüne Murat Koca, Küçük ve Orta  Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) I. Hukuk  Müşavirliğine Hüseyin Alkan, Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliklerine müfettişler  Muhammet Türker, Tuncay Derin ve Fatih Özkara, Tarım ve Orman Bakanlığı  Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı Ersoy İşleyen, Manisa Tarım ve Orman İl  Müdürlüğüne Metin Öztürk ve Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Yaşar  Baltacı'nın atamaları yapıldı.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar  görevinden alınırken, yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür  Yardımcısı Yunus Emre Ayözen getirildi. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan  Ümit Ekinci atandı.
 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı İlhan  Akdeniz ve I. Hukuk Müşaviri Şenay Dayanır ise görevlerinden alındı.

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