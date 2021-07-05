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Kris the Foxx olarak biliniyordu! Gökdelenden düşerek öldü

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 17:01

Kris the Foxx takma adıyla tanınan Rus yetişkin film yıldızı Kristina Lisina, elinde gizemli bir mesajla gökdelenden düşerek hayatını kaybetti.


Rus yetişkin film aktrisi Kristina Lisina, St Petersburg'daki bir gökdelenin 22. katından düşerek hayatını kaybetti. 
 
29 yaşındaki Kristina, bankacılık kariyerini bıraktıktan sonra yetişkin filmlerinde oynamaya başladı ancak arkadaşları onun “sevilmek ve bir aile kurmak” için can attığını söyledi. 
 
Batı sitelerinde Kris the Foxx takma adıyla yer alan oyuncu, OnlyFans'ta da bir yıldızdı. 
 
Arkadaşları, Lisina'nın yakın zamanda “yalnızlıktan” muzdarip olduğunu ve bir aile kurmak istediğini söyledi. 
 
Lisina yakın zamanda St Petersburg'da bir daire satın almıştı.
 
 
GİZEMLİ NOT
 
Moskovsky Komsomolets gazetesi, Rus Soruşturma Komitesi ve polisin ölümünü araştırdığını bildirdi. 
 
Komite, soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti. 
 
Kadının cesedi Nevsky semtinde yüksek bir konut bloğunun yakınında, elinde "Sen her zaman kalbimdesin" yazan bir madeni parayla bulundu.

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