Kris the Foxx olarak biliniyordu! Gökdelenden düşerek öldü

Rus yetişkin film aktrisi Kristina Lisina, St Petersburg'daki bir gökdelenin 22. katından düşerek hayatını kaybetti.

29 yaşındaki Kristina, bankacılık kariyerini bıraktıktan sonra yetişkin filmlerinde oynamaya başladı ancak arkadaşları onun “sevilmek ve bir aile kurmak” için can attığını söyledi.

Batı sitelerinde Kris the Foxx takma adıyla yer alan oyuncu, OnlyFans'ta da bir yıldızdı.

Arkadaşları, Lisina'nın yakın zamanda “yalnızlıktan” muzdarip olduğunu ve bir aile kurmak istediğini söyledi.

Lisina yakın zamanda St Petersburg'da bir daire satın almıştı.

GİZEMLİ NOT

Moskovsky Komsomolets gazetesi, Rus Soruşturma Komitesi ve polisin ölümünü araştırdığını bildirdi.

Komite, soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti.