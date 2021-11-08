Kripto paralarla ilgili son dakika açıklamaları art arda geldi! Yatıran pişman olmuyor, Bitcoin, Ethereum, Ripple...

Kripto parada esen yükseliş rüzgarı devam ediyor. Yatıran kazançlı çıkıyor. Kripto paranın atası olarak kabul edilen Bitcoin rekora doğru koşuyor. Ethereum yeni rekor kırdı. Ripple ise küçük adımlarla yükseliş trendini sürdürüyor. Kripto para piyasası her geçen gün daha da hareketleniyor. Yatırımcı sayısı giderek artarken uzmanlardan kritik uyarılar da geliyor. Bitcoin'den para kazanmaya çalışan vatandaşlar arasında dolandırıcıların ağına düşenler giderek çoğalıyor. İşte Bitcoin yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar...

Kripto para piyasaları Ekim ayından bu yana güçlü yükseliş göstermeye başladı. Bitcoin ve Ethereum'da ralli oluşurken Shiba Inu kısa sürede büyük kazançlar sağladı. Bitcoin uzun süren durgunluğunu 20 Ekim 2021'de rekor ile taçlandırdı ve 66 bin 973 dolar a kadar yükseldi. ELON MUSK MI ETKİLİYOR? Kripto paralar hakkında sürekli yorumlarda bulunan dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk Twitter 'dan ilginç bir anket yayımladı. Anketin konusu olarak, ABD 'de vergi veremediğini çünkü maaşının bulunmadığını belirtti. Vergi verebilmek için Tesla'da bulunan hisselerinin yüzde 10'unun satılıp satılmaması yönünde anket açan Musk, anket sonucu ne çıkarsa onu yapacağını da taahhüt etti. Milyonlarca kişi ankette oy kullandı. Kripto para piyasasında yayılan bir diğer spekülasyon ise Musk'ın Tesla'da bulunan hisselerini satıp Bitcoin'e yatırım yapacak olması. Bu gelişme ışığında Bitcoin'in yükseldiğine dair söylentiler piyasalarda dolaşıyor. Tesla'nın hali hazırda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'i bulunuyor. BITCOIN'DE REKORA AZ KALDI Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz ay kırdığı rekoru egale etmek üzere. Bitcoin saat 06:51 itibarıyla yüzde 7 primle 65 bin 181 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 62 bin 671 dolar, en yükse 65 bin 551 dolar seviyesini gördü. ETHEREUM REKOR KIRDI Ethereum hızlı yükselişini devam ettiriyor. Rekorlar serisine bir yenisini daha ekleyen Ethereum yüzde 6'nın üzerinde primle seyrediyor. Saat 06:55 itibarıyla Ethereum 4723 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum 4737 dolar ile rekor tazelemiş oldu. Gün içinde en düşük 4540 dolar, en yüksek de 4737 dolar seviyesi görüldü.

RIPPLE DA PRİMLİ SEYREDİYOR Davalarla uğraşan Ripple ise eski günlerine dönmeye başladı. Küçük adımlarla yükseliş hareketini başlatan Ripple saat 06:55 itibarıyla 1.25 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 1.20 dolar, en yüksek de 1.27 dolar seviyesini gördü. DOGE VE SHIBA'DA DURUM SAKİN Şaka amacıyla piyasaya sürülen sonrasında yatırım aracına dönüşen Dogecoin ve Shiba Inu sakin seyrediyor. Son zamanlarda Dogecoin beklentileri boşa çıkarmaya başladı. Dogecoin yüzde 2'ye yakın primle saat 06:55 itibarıyla 0.26 dolar seviyesinde bulunuyor. Shiba Inu ise yüzde 5'e yakın kayıpla 0.00005458 dolardan alıcı buluyor.

KRİPTO PARAYA YATIRIM YAPANLAR DİKKAT! CÜZDANINIZ BOŞALMASIN

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Kurtuluş, AA muhabirine, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blockchain ve kripto paralarla ekonomi kurgusunun değiştiğini ifade eden Kurtuluş, rezervlere dayalı ekonomilerden işleme dayalı ekonomilere geçildiğini vurguladı.

Kurtuluş, varlığın ve değerlerin el değiştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, "Girişimcilerle bockchain teknolojisini konuştuk. Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Bu alana 'alım satım' olarak bakmamak lazım, bir de bunun altyapısı ve ne üretilir onu konuşmamız lazım. Finansal teknoloji şirketlerimizin olması önemli. Finansal teknoloji alanında Türkiye çok hızlı gelişiyor, şirket sayısı çok art tı. Bankaların yapısı hantal, finansal teknoloji şirketleri startuplar daha seri. Büyük bir değer yarattılar." diye konuştu.

"Borçlanarak yatırım yapmayın" çağrısı

Kripto para yatırımcısına yönelik önerilerini sıralayan Kurtuluş, şöyle konuştu:

"Kripto para konusunda bilmiyorsanız, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Standartları öyledir. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin. Bu piyasada olun ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın. Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın.

Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. İnternette cüzdanınıza girmeye çalışırken ilk çıkan reklama tıklayıp da cüzdan numaranızı yazmayın. Telefonların güvenliğine de dikkat edin. Bunlar çok önemli ve öncelikle yatırımı korumalısınız."

Bazı dolandırıcılık mağdurlarının kendilerine müracaat ettiğini belirten Kurtuluş, "Geçenlerde yüklü miktarda yatırımı olan bir hanımefendi, cüzdanına erişmek isterken reklama tıklamış, parasının bir bölümünü boşaltmışlar." dedi.