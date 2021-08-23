Kripto paralar resmen uçuşa geçti! Sınırlar aşıldı, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin...

PAYPAL ETKİSİ

PayPay Holdings, İngiltere 'deki bütün kullanıcılarına bu haftadan itibaren bitcoin ve diğer kripto paralarda alım, satım ve saklama hizmeti sunacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasalarında işlemler hızlandı. Paypal'ın dünya genelinde 403 milyon kullanıcısı bulunuyor.

50 BİN DOLAR AŞILDI

Geçtiğimiz haftayı 50 bin doların kıyısında geçiren Bitcoin, bugün önemli direnci aşmış oldu. Bitcoin saat 06:53 itibariyle 50 bin 290 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 48 bin 283 dolar, en yüksek ise 50 bin 367 dolar seviyesi görüldü. Piyasa değeri ise 945 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.