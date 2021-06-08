Kripto paralar neden düşüyor? 8 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasasında coinler deyim yerindeyse çakıldı. Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı emoji paylaşımları sonrası kripto paralar büyük bir ivme yakalarken, Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum gibi değerli coinler güne düşüşle başladı. Peki 8 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu? Kripto para neden düşüyor?

Kripto paralar son günlerde endişe verici bir şekilde düşüyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto parada ciddi değer kaydı yaşanıyor. Kripto para piyasasındaki sarsıntılı dönem yakından takip edilirken, kripto paralar neden düşüyor? sorusuna da yanıt aranıyor.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin, kripto para piyasasında önemli bir konuma sahip olduğu için diğer kripto paraların da etkilenmesine sebep oluyor. Bitcoin’de yaşanan düşüş yatırımcıların ellerinde bulunan altcoinleri satmasına neden oluyor, dolayısıyla kripto para birimlerinde engellenemeyen bir düşüş kaçınılmaz oluyor. Düşüşün ne kadar daha süreceği ve nerede duracağı bilinmiyor.

KRİPTO PARA BORSASI

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR ?

Güne %9,29'luk bir düşüşle başlayan Bitcoin, $ 32.940,3 yani 283,79 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Bitcoin'in 24 saatlik hacmi $38,90B.

ETHEREUM NE KADAR ?

Güne %10,07'lik bir düşüşle başlayan Ethereum $ 2.504,12 seviyesinde yani 21,57 Türk Lirası değerinde işlem görüyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %10,74'lük bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,85644 yani 7,38 Türk Lirası değerinde işlem görüyor.

DOGECOIN NE KADAR ?

Güne %13,35'lik bir düşüşle başlangıç yapan Dogecoin, şu anda $ 0,322367 yani 2,78 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.