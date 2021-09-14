Kripto paralar ile ilgili flaş yasak kararı!

Kripto paralarla ilgili flaş karar. Yasaklanıyor... Çin'in kuzeyindeki Neberdi bölgesinde kripto para madenciliği ve ticaretini yasaklamak için işbirliği yapılacağı açıklandı.

Kripto paralara ilişkin sert adımlar atan Çin bu sefer de Neberdi bölgesine yasak getirmeye çalışıyor. Neberdi bölgesinin siberalan komisyonu kripto para madenciliği ve ticaretini yasaklamak, engellemek için kamu kuruluşlarıyla işbirliğine gidileceğini açıkladı.

Komisyon, Hebei eyaletinin kamu kurumlarıyla işbirliği yapması planlanıyor.

Komisyondan yapılan açıklamada "Kripto para madenciliği devasa miktarda enerji tüketiyor. Bu Çin'in 'karbon nötr' bir ülke haline gelme hedefine aykırı" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca komisyon, kripto para madenciliği ve ticaretinin büyük finansal riskler taşıdığını da öne sürdü.