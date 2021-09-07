Kripto paralar için tarihi gün! Ücretsiz Bitcoin verilecek, resmen açıklandı, ilk kez...

Kripto paralar gündemdeki yerini koruyor. Her geçen gün hem kripto para birimi sayısı artıyor hem de bu paralara yatırım yapan kişi sayısı. Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. İlk kez bir kripto para resmi para birimi olarak kabul ediliyor. El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor. Ulusal dijital cüzdana kaydolan her vatandaşa 30 dolar değerinde Bitcoin verilecek. Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52.600 dolara ulaştı

Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazanıyor. Bugün itibarıyla El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Dolar ı'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

OTURMA İZNİ VERİYOR

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

GÜVENİ ARTIRABİLİR

Yaklaşık 6.5 milyonluk nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok etkilememesi bekleniyor. Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir.

Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyor.

52.000 DOLARI AŞTI

Bitcoin bu tarihi günün sabahında yüzde 1.8 yükselerek 52.600 doları gördü. Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.